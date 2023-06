Irlande Une loi draconienne pourrait rendre confidentielles les procédures relatives à la protection des données

par Amnesty International

En amont d'un débat prévu mercredi 28 juin au sein du Parlement irlandais (Oireachtas) sur une proposition d'amendement d'un projet de loi qui permettrait à la Commission irlandaise de protection des données (DPC) de qualifier toutes ses procédures de confidentielles, Rasha Abdul-Rahim, directrice de programme à Amnesty Tech, a déclaré : « La proposition du gouvernement d'autoriser la



