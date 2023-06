Malte. Le Parlement édulcore un projet de loi visant à dépénaliser partiellement l’avortement, mettant en péril la vie des personnes enceintes

par Amnesty International

La décision des autorités maltaises d'édulcorer une version du projet de loi visant à dépénaliser partiellement l'avortement en cas de risque grave pour la vie ou la santé de la femme enceinte va mettre des vies en péril, a déclaré Amnesty International au lendemain de l'adoption du projet de loi par le Parlement. Au titre […]



