Plus de 70 pays s’engagent à renforcer le droit à une éducation gratuite

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une élève range son cahier, dans une salle de classe à Freetown, en Sierra Leone, le 17 septembre 2018. © 2018 Saidu Bah/AFP via Getty Images Cette semaine, lors d’une séance du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, plus de 70 pays de toutes les régions du monde ont exprimé leur soutien aux « efforts visant à renforcer le droit à l’éducation, notamment en consacrant le droit explicite à un enseignement secondaire complet et gratuit et à au moins un an d’enseignement gratuit en école maternelle ». Le Luxembourg et la République dominicaine étaient…



Lire l'article complet