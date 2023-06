Soudan : difficultés d’acheminement de l’aide dans un contexte d’escalade du conflit

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est dit de plus en plus alarmée par les besoins humanitaires croissants chez les personnes affectées par la crise au Soudan, alors que le nombre de personnes déplacées continue à augmenter et que l’acheminement de l’aide reste fortement limité par l’insécurité, le manque d’accès et le déficit de financement.



