Afrique du Sud : Les personnes âgées manquent de soins et de soutien de base

par Human Rights Watch

Click to expand Image Nozala Ndoyana, une femme sud-africaine âgée de 84 ans, devant la maison qu’elle partage avec sa fille dans le village de Gwaba (province du Cap-Est) en Afrique du Sud. Tous les jours quand sa fille part pour travailler à East London, à une distance de 36 kilomètres, Nozala passe plus de 12 heures seule dans cette maison. © 2023 Taurai Maduna/Human Rights Watch (Johannesburg) – L'Afrique du Sud ne fournit pas à des centaines de milliers de personnes âgées l'accès aux soins de base et aux services de soutien dont elles ont besoin, a déclaré Human Rights Watch dans un…



