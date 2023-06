Algérie : Les personnes arrêtées après la fuite d’une militante devraient être libérées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Amira Bouraoui © 2014 Nacerdine Zebar/Gamma-Rapho via Getty Images (Beyrouth) – Les autorités algériennes détiennent au moins quatre personnes, dont un journaliste, depuis plus de quatre mois, pour avoir prétendument aidé une militante à quitter le pays en février 2023, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, l’Institut du Caire pour les études sur les Droits de l’Homme et EuroMed Rights. La militante en question, Amira Bouraoui, condamnée pour son activisme pacifique et sous le coup d’une interdiction arbitraire de voyager à l’étranger depuis 2021, a quitté le…



