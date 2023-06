Palestine. Deux ans après le meurtre de Nizar Banat, justice n’a toujours pas été rendue

par Amnesty International

Deux ans après la mort du dissident palestinien Nizar Banat alors qu'il se trouvait aux mains des forces de sécurité palestiniennes, les autorités palestiniennes n'ont pas enquêté dûment sur sa mort ni amené les responsables présumés à rendre des comptes, a déclaré Amnesty International le 24 juin 2023. Le procès en cours de 14 agents des



