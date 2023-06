Affaire Zongo : justice pour la mort d’un journaliste burkinabé

par Amnesty International

Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo, journaliste d'investigation au Burkina, ses deux collaborateurs et son jeune frère, ont été assassinés. Leurs corps ont été retrouvés calcinés dans la voiture dans laquelle ils voyageaient ensemble. La police arrive le jour même sur le lieu du crime, et le procureur arrive le lendemain. La justice burkinabé est […]



