Pourquoi la catastrophe du Titanic continue-t-elle de fasciner ?

C’est une question que nous sommes nombreux à nous poser ces jours-ci : pourquoi des hommes richissimes ont-ils risqué la mort pour s’aventurer au fond de la mer dans un « submersible expérimental » froid et exigu pour avoir une chance d’apercevoir l’épave du Titanic ?Le navire « insubmersible » qui a sombré lors de sa première traversée de l’Atlantique en 1912 après avoir heurté un iceberg est sans doute le bateau le plus célèbre au monde. Plus connu que la Niña,…