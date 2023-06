Thaïlande : passer de la punition au traitement des personnes qui consomment des drogues

Les consommateurs de drogues en Thaïlande reçoivent désormais plus d'aide pour réduire les dommages causés par leur dépendance, grâce à un changement dans les lois sur les drogues, autrefois punitives, et au soutien de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).



