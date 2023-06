États-Unis. Un an plus tard, le revirement de l’arrêt Roe contre Wade a exacerbé la crise des droits humains

par Amnesty International

À l’occasion du premier anniversaire de la décision de la Cour suprême des États-Unis ayant annulé l’arrêt Roe c. Wade, Tarah Demant, directrice nationale des programmes à Amnesty Internaional États-Unis, a déclaré : « Un an après que la Cour suprême a honteusement privé des millions de personnes de leurs droits, les femmes, les jeunes filles et […] The post États-Unis. Un an plus tard, le revirement de l’arrêt Roe contre Wade a exacerbé la crise des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet