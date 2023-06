La République démocratique du Congo attend davantage de la CPI

par Human Rights Watch

Click to expand Image Après la pluie, des commerçants transportant leurs sacs quittaient le marché à Kitchanga, à 90 kilomètres de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 10 décembre 2022. © 2022 AFP Guerchom Ndebo via Getty Images La République démocratique du Congo a demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’enquêter sur le regain de violence et d’abus perpétrés au Nord-Kivu, une province en proie à des conflits située dans l’est du pays. La semaine dernière, le Procureur de la CPI, Karim Khan, a annoncé que le gouvernement congolais avait officiellement…



