Monde. Le sommet de Paris doit permettre que les États en difficulté face à la dette et la crise climatique obtiennent de l’aide

par Amnesty International

Les dirigeants mondiaux assistant au sommet convoqué à Paris jeudi 22 juin doivent veiller à ce que les nations les plus riches s’engagent à accorder aux pays à faible revenu un allègement complet de la dette, notamment en annulant des prêts, et à accroître l’aide internationale aux États vulnérables, a déclaré Amnesty International mercredi 21 juin. Amnesty […] The post Monde. Le sommet de Paris doit permettre que les États en difficulté face à la dette et la crise climatique obtiennent de l’aide appeared first on Amnesty International. ]]>



