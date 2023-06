Argentine. Amnesty International exige la fin immédiate de la répression étatique dans la province de Jujuy

par Amnesty International

Le gouvernement de la province de Jujuy, en Argentine, doit mettre fin immédiatement au recours excessif à la force contre des personnes exerçant leur droit de manifester pacifiquement, des centaines de personnes ayant été blessées ces derniers jours, a déclaré Amnesty International le 21 juin 2023. « Le gouvernement de la province de Jujuy tourne le dos […] The post Argentine. Amnesty International exige la fin immédiate de la répression étatique dans la province de Jujuy appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet