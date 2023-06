Cuba. Les autorités doivent libérer des prisonniers d’opinion injustement condamnés il y a un an

par Amnesty International

Les autorités cubaines doivent libérer immédiatement et sans condition les artistes Luis Manuel Otero Alcántara et Maykel « Osorbo » Castillo Pérez, a déclaré Amnesty International vendredi 23 juin à l'occasion du premier anniversaire de leurs condamnations injustes à cinq et neuf ans de prison, respectivement, à l'issue d'une procédure judiciaire qui n'a pas respecté les garanties d'équité



