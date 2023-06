Plus de 2,5 millions de déplacés et réfugiés en deux mois de guerre au Soudan - OIM

Plus de deux mois de guerre entre armée et paramilitaires ont forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur maison au Soudan, a annoncé jeudi une agence de l’ONU, notamment dans la région du Darfour.



Lire l'article complet