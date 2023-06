États-Unis. Lors de leur rencontre, Joe Biden et Narendra Modi doivent aborder les graves préoccupations relatives aux droits humains

par Amnesty International

Les gouvernements des États-Unis et de l'Inde doivent aborder les graves problèmes relatifs aux droits humains que connaissent les deux pays lors de la rencontre entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Joe Biden à Washington D.C., a déclaré Amnesty International à la veille de cette visite d'État prévue cette semaine.



