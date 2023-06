Bélarus. La condamnation d’une défenseure des droits humains est un « coup dur » pour la communauté militante

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Nasta Loika, défenseure des droits humains et éducatrice bélarussienne, a été condamnée à sept ans d'incarcération dans une colonie pénitentiaire pour des accusations forgées de toutes pièces à l'issue d'un procès à huis clos, Marie Struthers, directrice régionale pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a […]



