« L'interdiction des femmes et des filles vous coûte la légitimité, dans votre pays et à l'étranger », affirme la mission de l'ONU aux Talibans

Les multiples restrictions imposées aux femmes et aux filles par les dirigeants de facto de l'Afghanistan coûtent aux Talibans « une légitimité à la fois nationale et internationale » et sont très impopulaires dans tout le pays, a déclaré mercredi la plus haute responsable de l'ONU en poste dans ce pays.



