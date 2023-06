Sahel : les programmes du PAM servent de rempart contre l'instabilité et favorisent la paix et la cohésion sociale

Les efforts du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour renforcer la résilience aux chocs climatiques et aux facteurs de stress d'origine humaine ont permis de stimuler la sécurité alimentaire, tout en renforçant la cohésion sociale et en améliorant les perspectives de paix au Burkina Faso et au Niger, a indiqué l’agence onusienne mercredi, citant une nouvelle étude.



Lire l'article complet