Journée mondiale des réfugiés : l’ONU appelle à la solidarité et à l’inclusion

Les réfugiés méritent le soutien et la solidarité, pas des frontières fermées et des refoulements. C'est ce qu'a rappelé le chef des Nations Unies, António Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, mardi, en soulignant le devoir de la communauté internationale d'aider et de protéger les réfugiés.



Lire l'article complet