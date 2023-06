Soudan. L’escalade de la violence au Darfour occidental menace gravement la population civile

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état d'une escalade de la violence au Darfour occidental ces derniers jours, notamment d'attaques menées par les Forces d'appui rapide et les milices arabes alliées contre des habitant·e·s non arabes de la région, Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Amnesty […]



