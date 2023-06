Amériques. Les États doivent mettre fin au traitement raciste réservé aux Haïtien·ne·s en quête d’asile

par Amnesty International

Les États des Amériques doivent immédiatement mettre fin à la discrimination contre les personnes noires, notamment à la torture et aux autres traitements cruels, inhumains ou dégradants fondés sur la race dont sont victimes des Haïtiens·ne·s en quête de sécurité et de protection internationale, a déclaré Amnesty International à l’occasion de la Journée mondiale des […] The post Amériques. Les États doivent mettre fin au traitement raciste réservé aux Haïtien·ne·s en quête d’asile appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet