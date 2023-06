Pakistan. Le gouvernement doit cesser de harceler et d’arrêter arbitrairement les Afghan·e·s en quête de refuge

par Amnesty International

Le gouvernement pakistanais doit de toute urgence mettre fin aux arrestations arbitraires et au harcèlement que subissent les réfugié·e·s et demandeurs·euses d’asile afghans, qui pour beaucoup fuient la persécution exercée par les talibans, a déclaré Amnesty International à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Ces dernières années, de nombreux Afghan·e·s vivant dans la peur […] The post Pakistan. Le gouvernement doit cesser de harceler et d’arrêter arbitrairement les Afghan·e·s en quête de refuge appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet