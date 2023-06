Soudan : l’insécurité alimentaire aiguë provoquée par la crise actuelle devrait s’aggraver avertit l’ONU

Alors que les Nations Unies, les gouvernements d’Égypte, d'Allemagne, du Qatar et de l’Arabie saoudite, l'Union africaine et l'Union européenne ont organisé ce lundi une réunion de haut niveau d'annonce de contributions pour soutenir la réponse humanitaire au Soudan et dans la région, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU a alerté que la crise actuelle au Soudan a aggravé une situation d’insécurité alimentaire déjà désastreuse.



