Bangladesh : Protéger les personnes vulnérables pendant la saison de la mousson

par Human Rights Watch

Click to expand Image Mohammad Abdul Gani, un habitant de Bishwanath (district de Sylhet) au Bangladesh, âgé de 75 ans et atteint d’une déficience visuelle, s’est réfugié dans un abri temporaire pendant 15 jours lors des inondations de juin 2022 ; il a décrit cette situation comme un « autre cauchemar », expliquant qu'il n'y avait que 2 toilettes pour 300 personnes. Ne pouvant pas se déplacer de manière autonome, il devait compter sur l’aide de son fils. © 2022 T. Ahmed pour Human Rights Watch (New York, le 19 juin 2023) – Les inondations sans précédent survenues pendant la saison de la…



