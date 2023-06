Azerbaïdjan : la violence contre les personnes LGBTQ+ se poursuit sans relâche

par Pierre-Emmanuel Farret

Selon ILGA Europe, une organisation internationale non gouvernementale qui défend les droits et les libertés des personnes LGBTQ+, l'Azerbaïdjan occupe la dernière place parmi 49 pays dans l'indice arc-en-ciel de l'organisation, et ce pour la troisième année consécutive.



