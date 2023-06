UE. Le Parlement européen interdit la reconnaissance faciale, sans protéger les personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile

par Amnesty International

En réaction à la décision du Parlement européen d'interdire les technologies intrusives de surveillance de masse dans le cadre de la loi réglementant l'utilisation de l'intelligence artificielle (loi sur l'IA), Mher Hakobyan, conseiller en matière de plaidoyer sur la réglementation de l'intelligence artificielle à Amnesty International, a déclaré : « Nous saluons la décision du Parlement européen, qui […]



