Les entreprises doivent agir maintenant pour assurer un développement responsable de l’intelligence artificielle

par Amnesty International

Lorsque plus de 350 professionnels de l’intelligence artificielle affirment que « l’atténuation du risque d’extinction dû à l’intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale au même titre que d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et les guerres nucléaires », la situation est doublement ironique. Tout d’abord, les signataires de cette déclaration datant […] The post Les entreprises doivent agir maintenant pour assurer un développement responsable de l’intelligence artificielle appeared…



Lire l'article complet