Nigeria. Plus de 120 morts depuis l’investiture du président Bola Tinubu

par Amnesty International

En réaction aux violences par armes à feu qui ont fait au moins 123 morts au Nigeria depuis l'investiture du président Bola Tinubu le 29 mai, Isa Sanusi, directeur par intérim d'Amnesty International Nigeria, a déclaré : « Il est terrible de constater qu'au moins 123 personnes ont perdu la vie dans le cadre d'attaques menées par des hommes armés […]



