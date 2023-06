Arabie saoudite. L’exécution imminente de sept jeunes hommes bafouerait l’engagement du royaume à abolir la peine de mort pour les mineurs

par Amnesty International

Malgré l'engagement des autorités saoudiennes à mettre fin au recours à la peine de mort contre les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits qui leur sont reprochés, sept jeunes hommes risquent d'être exécutés à tout moment, leur condamnation ayant été confirmée en appel, a déclaré Amnesty International le 16 juin 2023.



