Lire à haute voix en classe, est-ce utile ?

La lecture et l’écriture sont plus valorisées dans notre tradition scolaire que l’art oratoire. En classe, écouter une lecture à haute voix, faite par un élève ou un enseignant, est-ce une activité ennuyeuse et démodée ?Il n’en a pas toujours été ainsi : dans le passé, l’oralité était le principal registre de la communication savante, politique et académique. Alberto Manguel rappelle que saint Augustin, au IVsiècle, trouvait étrange que saint Ambroise s’isole dans sa cellule…