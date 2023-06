Peut-on mettre la forêt boréale au service de la lutte aux changements climatiques ?

2

Les émissions de COprovoquées par l’utilisation des carburants fossiles et la déforestation sont la principale cause du réchauffement de plus de 1 °C du climat planétaire enregistré depuis cent ans . Au rythme actuel, ce réchauffement dépassera très probablement 2 °C avant 2100 , provoquant des bouleversements du climat partout sur la planète.