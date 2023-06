Qatar. Des centaines de travailleurs migrants employés comme agents de sécurité lors de la Coupe du monde de la FIFA n’ont pas obtenu justice pour les atteintes subies

par Amnesty International

Des centaines de travailleurs migrants embauchés comme agents de sécurité pour la Coupe du monde de football 2022 n'ont toujours pas obtenu justice pour les atteintes aux droits humains subies ; pourtant, la FIFA et le pays hôte, le Qatar, avaient été avertis qu'ils étaient particulièrement vulnérables à l'exploitation et certains ont déposé plainte et protesté



