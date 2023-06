Union européenne. La législation sur l’IA serait menacée si le Parlement européen légitimait des technologies abusives

par Amnesty International

Le Parlement européen doit saisir l'occasion d'un vote en session plénière consolidant sa position finale sur la législation de l'UE réglementant l'utilisation de l'intelligence artificielle (législation sur l'IA) pour interdire les systèmes de profilage raciste et discriminatoire qui ciblent les personnes migrantes et d'autres groupes marginalisés, a déclaré Amnesty International mardi 13 juin, à la veille […]



