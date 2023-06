La Guinée et ses bailleurs de fonds devraient relancer le procès du massacre au stade de Conakry

par Human Rights Watch

Click to expand Image Lors du premier jour du procès des auteurs présumés du massacre commis dans un stade en Guinée en 2009, les accusés comparaissent devant les juges à Conakry, le 28 septembre 2022. © 2022 Elise Keppler/Human Rights Watch Depuis plus de deux semaines, le procès historique en Guinée des auteurs présumés de meurtres, de viols et d’autres abus commis le 28 septembre 2009 dans un stade de la capitale, Conakry, est suspendu en raison d’un boycott de la part des avocats des accusés et des parties civiles. Lors d’une attaque contre une manifestation pacifique en 2009, les forces…



