RD Congo : Meurtres et viols commis par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image Après la pluie, des commerçants quittent le marché avec leurs sacs à Kitchanga, à 90 kilomètres de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 10 décembre 2022. © 2022 AFP/GUERCHOM NDEBO via Getty Images Depuis la fin de l’année 2022, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont commis des meurtres, des viols et d’autres crimes de guerre manifestes dans l’est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire catastrophique a été aggravée par l’état de siège proclamé dans la région et par la collaboration de l’armée congolaise…



Lire l'article complet