Trafics au Sahel : faire taire le commerce illicite des armes

Dans les régions de Gao, Tombouctou et Ménaka au Mali, les acheteurs peuvent se procurer des fusils d'assaut de type AK pour 750 dollars et des cartouches pour 70 centimes d'euro l'unité. Des pistolets fabriqués localement aux mitrailleuses françaises et turques de contrebande, un éventail vertigineux d'armes illégales garnit les étals des marchés de la région, une ceinture de 6.000 kilomètres de large qui traverse le centre de l'Afrique.



Lire l'article complet