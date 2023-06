Turquie. Justice est enfin rendue, avec l’acquittement de quatre défenseur·e·s des droits humains

par Amnesty International

Si la décision rendue par un tribunal turc d’annuler les condamnations infondées prononcées contre le président honoraire d’Amnesty International Turquie et trois autres défenseur·e·s des droits humains est un immense soulagement, elle met aussi en lumière le caractère politique de ces poursuites, a déclaré Amnesty International le 6 juin 2023. La décision portant sur les condamnations […] The post Turquie. Justice est enfin rendue, avec l’acquittement de quatre défenseur·e·s des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet