Monde. Les risques pour la santé liés aux feux de forêt en Amérique du Nord constituent un aveu d’échec choquant face au changement climatique

par Amnesty International

En réponse aux avertissements selon lesquels la fumée dégagée par les plus de 400 feux de forêt au Canada présente des risques pour la santé de dizaines de millions de personnes en Amérique du Nord, Marta Schaaf, directrice du programme de justice climatique, économique et sociale et de responsabilité des entreprises d’Amnesty international, a déclaré : […] The post Monde. Les risques pour la santé liés aux feux de forêt en Amérique du Nord constituent un aveu d’échec choquant face au changement climatique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet