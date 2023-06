CIO : Donner suite aux plaintes d’abus sexuels déposées par des athlètes indiennes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les lutteuses indiennes Vinesh Phogat et Sangita Phogat , ainsi que le lutteur Bajrang Punia, photographiés avant d'entamer une marche de protestation vers un nouveau bâtiment du parlement à New Delhi, Inde, le 28 mai 2023. © 2023 AP Photo/Shonal Ganguly (Nyon, Suisse) – Le Comité international olympique (CIO) devrait agir immédiatement pour s’assurer que les allégations d’abus sexuels commis sur des athlètes par le président de la Fédération indienne de lutte, Brij Bhushan Sharan Singh, fassent l’objet d’une enquête approfondie, a déclaré aujourd’hui la Sport & Rights…



Lire l'article complet