Sénégal : Amnesty International demande une enquête indépendante sur la répression meurtrière lors des manifestations

par Amnesty International

Les autorités sénégalaises doivent immédiatement enquêter de façon indépendante et transparente sur la mort d'au moins vingt-trois personnes, dont 3 enfants, lors des manifestations violentes du 1er et 2 juin 2023 et faire la lumière sur la présence de personnes en civil armées opérant aux côtés des forces de sécurité, a déclaré Amnesty International aujourd'hui […]



