Plaidoyer pour des villes construites avec, par et pour les femmes

Le deuxième jour de l'Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains qui se déroule cette semaine à Nairobi s'est ouvert sur la toute première table ronde féminine, tenue entre la première dame du Kenya, Mama Rachel Ruto, et la Directrice exécutive d'ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, et portant sur le rôle vital des femmes dans la création de villes durables, sûres et résilientes.



