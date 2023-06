Crise au Soudan : plus de 1,9 million de personnes contraintes de fuir les combats

Alors que le conflit au Soudan est entré dans sa huitième semaine et les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) se poursuivent, plus de 1,9 million de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le début du conflit et sont aujourd’hui déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays, a annoncé mercredi une agence onusienne.



