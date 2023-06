Tanzanie. Les autorités ont violemment bafoué les droits des Masaïs en expulsant des communautés de leurs terres ancestrales

par Amnesty International

Les autorités tanzaniennes ont recouru à plusieurs reprises à des mauvais traitements, à une force excessive, à des arrestations et détentions arbitraires et à des expulsions contre des membres de la communauté autochtone masaï, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public mardi 6 juin. Ce rapport, intitulé We have lost everything: Forced evictions of […]



