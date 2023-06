Liban. La forte hausse du nombre de morts en détention doit être un signal d’alarme pour les autorités

par Amnesty International

Les autorités libanaises doivent de toute urgence faire de la santé des personnes détenues une priorité, alors que le nombre de décès survenus dans des prisons dépendant du ministère de l'Intérieur a presque doublé en 2022 par rapport à 2018, année ayant précédé le début de la grave crise économique que traverse le pays, a



