Pourquoi c’est grave que les insectes disparaissent ?

Les insectes sont indispensables à notre survie sur terre. Pourtant, depuis une cinquantaine d’années, on constate que leurs populations diminuent , et cela de plus en plus rapidement. Il est très difficile de s’en rendre compte, essentiellement car on les connaît très peu, et on les observe très peu.Beaucoup de monde s’inquiète de la disparition des gorilles, des baleines…