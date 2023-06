Hong Kong. Les arrestations à l’occasion de l’anniversaire de Tiananmen illustrent le durcissement de la répression

par Amnesty International

En réaction à l’arrestation de quatre personnes accusées d’« actes à des fins séditieuses et conduite désordonnée sur la voie publique » à Hong Kong, à la veille du 34e anniversaire des événements de Tiananmen, Montse Ferrer, directrice régionale adjointe des recherches à Amnesty International, a déclaré : « Le gouvernement de Hong Kong se sert encore une fois des […] The post Hong Kong. Les arrestations à l’occasion de l’anniversaire de Tiananmen illustrent le durcissement de la répression appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet