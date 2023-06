Sénégal : Violente répression de l’opposition et de la dissidence

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des partisans du leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko affrontent les forces de sécurité le 2 juin 2023, après la condamnation de Sonko à une peine de prison à Dakar, au Sénégal. © 2023 REUTERS/Zohra Bensemra (Nairobi) - Les autorités sénégalaises devraient immédiatement garantir une enquête indépendante et crédible sur les violences commises lors des manifestations dans la capitale, Dakar, et dans tout le pays depuis le 31 mai 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Au moins 16 morts ont été signalés, dont deux membres des forces de sécurité, et…



Lire l'article complet