L'ONU souhaite éviter la poursuite de l'effondrement social, économique et environnemental

Réformer le système financier mondial, aller au-delà du produit intérieur brut (PIB) pour mesurer le progrès économique et relever les défis technologiques sont essentiels pour parvenir à un avenir plus juste et plus équitable pour tous, a déclaré lundi le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.



